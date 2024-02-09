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Голод Никита Карпович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Голод Карп Фёдорович

Мать: Голод Анна Петровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Голод Евстафий Никитич

Мать ребёнка: Голод Татьяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Голод Сильвестр Никитич

Мать ребёнка: Голод Татьяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голод Яков Никитич

Мать ребёнка: Голод Татьяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голод Татьяна Яковлевна

Смерть
1854
Покровское, Чернігівська область
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