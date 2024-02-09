Голод Никита Карпович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Голод Карп Фёдорович
Мать: Голод Анна Петровна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Голод Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Голод Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голод Яков Никитич
Мать ребёнка: Голод Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голод Татьяна Яковлевна
Смерть
1854