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Гранкин Дорофей
Гранкин Дорофей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Дата смерти
После 1850
Пол
Мужской
Отец
Гранкин Андрей
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Гранкин Андрей
Мать:
?
Смерть
После 1850
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