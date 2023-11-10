Гаврила Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
БРАК ДОЧЕРИ МК-1804 13.06.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Дорохова крестьянин вдовец Петр Иванов с девкою того же уезда и той же вотчины деревни Сивцова крестьянина Гаврила Иванова дочерью... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
СИВЦОВО МК-1804 13.06.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Дорохова крестьянин вдовец Петр Иванов с девкою того же уезда и той же вотчины деревни Сивцова крестьянина Гаврила Иванова дочерью Вас... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно