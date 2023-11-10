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Гаврила Иванов

Место рождения

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1804 13.06.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Дорохова крестьянин вдовец Петр Иванов с девкою того же уезда и той же вотчины деревни Сивцова крестьянина Гаврила Иванова дочерью... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СИВЦОВО МК-1804 13.06.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Дорохова крестьянин вдовец Петр Иванов с девкою того же уезда и той же вотчины деревни Сивцова крестьянина Гаврила Иванова дочерью Вас... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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