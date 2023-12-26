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Камчугова -- Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1895

Дочь: Камчугова Анна Павловна

Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Сын: Камчугов Александр Павлович

Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Камчугова Анна Павловна

Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Камчугова Мария Павловна

Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Камчугова Елена Павловна

Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Камчугов Александр Павлович

Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камчугов Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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