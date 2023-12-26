Камчугова -- Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1895
Дочь: Камчугова Анна Павловна
Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1897
Сын: Камчугов Александр Павлович
Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Камчугова Анна Павловна
Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Камчугова Мария Павловна
Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Камчугова Елена Павловна
Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Камчугов Александр Павлович
Отец ребёнка: Камчугов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно