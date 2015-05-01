Курьян Вячеслав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурьян Вячеслав Дмитриевич

Курьян Вячеслав Дмитриевич

Место рождения

Дублин

Дата рождения

27.05.1953

Дата смерти

01.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1953

Отец: Курьян Яков Макарович

Мать: Курьян София Тарасовна

Рождение ребёнка
23.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.05.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close