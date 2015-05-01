Курьян Вячеслав Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1953
Дата смерти01.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1953
Отец: Курьян Яков Макарович
Мать: Курьян София Тарасовна
Рождение ребёнка
23.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.2015