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Евдокия Тарасова

Место рождения

Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У ниго жена Автотья Тарасова старинная той же вотчины деревни Симанкова 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Матрона Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Матрена 1782-10=1772
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кузьма Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Кузма 1782-8=1774
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Василиса Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Василиса 1782-6=1776
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дмитрий Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Дмитрей 1782-2=1780
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Варлаамов

Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд