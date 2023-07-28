Евдокия Тарасова
Место рождения
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У ниго жена Автотья Тарасова старинная той же вотчины деревни Симанкова 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Матрона Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Матрена 1782-10=1772
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кузьма Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Кузма 1782-8=1774
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Василиса 1782-6=1776
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дмитрий Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Варлаамов
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Дмитрей 1782-2=1780
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Варлаамов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно