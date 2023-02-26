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Иоанн Александров

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Место рождения

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.06.1905

Дата смерти

07.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905

Отец: Кузьмин (сазоненко) Александр (Кузьмич)

Мать: Марфа (Мария) Васильева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.09.1905
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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