Иоанн Александров
Место рожденияд.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.06.1905
Дата смерти07.09.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.09.1905
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище