Игнатов Матвей ***
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Игнатов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Игнатова Василиса Архиповна
Красная Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Игнатова Василиса Архиповна
Смерть
Неизвестно