Игнатов Матвей *** — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Матвей ***

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Игнатов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Игнатова Василиса Архиповна

Красная Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Василиса Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Игнатова Василиса Архиповна

Смерть
Неизвестно