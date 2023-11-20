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(Riske) Karoline
(Riske) Karoline
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Riske Wilhelm
Мать
Riske (Missal) Justine
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Riske Wilhelm
Мать:
Riske Justine
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