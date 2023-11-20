(Riske) Karoline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Riske) Karoline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Riske Wilhelm

Мать: Riske Justine

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