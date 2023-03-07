Бирюлин Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Бирюлин Григорий Степанов
Мать: Бирюлина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Акулина Дмитриева
Мать ребёнка: Бирюлина Татьяна Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850