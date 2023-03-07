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Бирюлин Дмитрий Григорьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Бирюлин Григорий Степанов

Мать: Бирюлина Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Акулина Дмитриева

Мать ребёнка: Бирюлина Татьяна Дементьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Татьяна Дементьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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