Синцова (Жгулёва) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияд. Семиглазова; Малыши
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Семиглазова; Малыши
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Синцов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Синцов Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1769