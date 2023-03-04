Синцова (Жгулёва) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Жгулёва) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

д. Семиглазова; Малыши

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Семиглазова; Малыши
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Синцов Сергей Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Синцов Ульян Сергеевич

Отец ребёнка: Синцов Сергей Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Сергей Степанович

Смерть
После 1769
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