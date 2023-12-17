Менчиков Елевферий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менчиков Елевферий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1637

Сын: Менчиков Евдоким Елевферьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1644

Сын: Менчиков Андрей Елевферьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1664
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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