Менчиков Елевферий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1637
Сын: Менчиков Евдоким Елевферьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1644
Сын: Менчиков Андрей Елевферьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1664
Смерть
Неизвестно