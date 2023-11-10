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Доронин Константин Матвеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.06.1900

Дата смерти

После 13.04.1935

Пол

Мужской

Отец

До 1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900

Отец: Доронин Матвей Ильич

Мать: Доронина Дарья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.06.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Александр Георгиевич Жестков, Пелагея Ивановна Климушкина (Савкина-Кузина)
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Анна

Смерть
После 13.04.1935
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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