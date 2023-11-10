Доронин Константин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1900
Дата смертиПосле 13.04.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900
Отец: Доронин Матвей Ильич
Крещение
03.06.1900
Восприемники: Александр Георгиевич Жестков, Пелагея Ивановна Климушкина (Савкина-Кузина)
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доронина Анна
Смерть
После 13.04.1935
в метрике отметка о выдаче свидетельства