Морин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Морин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сумарокова Варвара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морин Николай Александрович

Мать ребёнка: Сумарокова Варвара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова Варвара Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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