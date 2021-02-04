Трофимова Татьяна Олимпиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Татьяна Олимпиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1949

Дата смерти

04.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949

Отец: Трофимов Олимпий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1971

Дочь: Данилова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Павлович

Смерть
04.02.2021