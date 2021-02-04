Трофимова Татьяна Олимпиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1949
Дата смерти04.02.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949
Отец: Трофимов Олимпий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1971
Дочь: Данилова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Павлович
Смерть
04.02.2021