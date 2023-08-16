Лайтвуд-Бейн Макс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайтвуд-Бейн Макс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2009

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

1600 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009

Отец: Лайтвуд-Бейн Александр Гидеон

Мать: Лайтвуд-Бейн Магнус

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