Мокина (Романова) Їустинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Романова) Їустинія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875

Отец: Романовъ Романъ

Мать: Романова Татьяна

Александровка
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Мокинъ Георгій

Александровка
Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Мокинъ Георгій

Отец ребёнка: Мокинъ Георгій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1901

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Мокинъ Георгій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Мокинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мокинъ Георгій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан