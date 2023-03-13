Мокина (Романова) Їустинія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения24.10.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875
Отец: Романовъ Романъ
Мать: Романова Татьяна
Александровка
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Мокинъ Георгій
Александровка
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Мокинъ Георгій
Отец ребёнка: Мокинъ Георгій
Рождение ребёнка
15.11.1901
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Мокинъ Георгій
Рождение ребёнка
15.12.1906
Сын: Мокинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мокинъ Георгій