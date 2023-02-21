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Бакулин Тимофей Игнатьевич

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709 ст.

Отец: Бакулин Игнатий -

Мать: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Бакулин Сидор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Бакулина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Бакулин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Бакулина Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Дочь: Бакулина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно
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