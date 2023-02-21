Бакулин Тимофей Игнатьевич
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1709 ст.
Отец: Бакулин Игнатий -
Мать: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Бакулина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Бакулина Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Дочь: Бакулина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно