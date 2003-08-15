Руднев Дмитрий Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднев Дмитрий Вадимович

Руднев Дмитрий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2003

Отец: Руднев Вадим Николаевич

Мать: Руднева Евгения Августовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close