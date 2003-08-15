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Руднев Дмитрий Вадимович
Руднев Дмитрий Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Руднев Вадим Николаевич
1969 г.р.
Мать
Руднева (Рицберг) Евгения Августовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2003
Отец:
Руднев Вадим Николаевич
Мать:
Руднева Евгения Августовна
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