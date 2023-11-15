Жирнова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1956
Рождение ребёнка
19.09.1979
Дочь: Каштанкина Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Жирнов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1979
Дочь: Каштанкина Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Жирнов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
17.12.1982
Дочь: Алайя Тара Анатольевна
Отец ребёнка: Жирнов Анатолий Николаевич