Жирнова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1956

Отец: Дмитриев Василий Сергеевич

Мать: Дмитриева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1979

Дочь: Каштанкина Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Жирнов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1979

Дочь: Каштанкина Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Жирнов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
17.12.1982

Дочь: Алайя Тара Анатольевна

Отец ребёнка: Жирнов Анатолий Николаевич

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