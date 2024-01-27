Богданов (Bogdanoff) Гаврила Gavrila Игнатович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Настасья Nastasia Гавриловна
Мать ребёнка: Богданова Серафима
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно