Богданов (Bogdanoff) Гаврила Gavrila Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Гаврила Gavrila Игнатович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Богданов Bogdanoff Игнат Ignat Осипович

Мать: Богданова Марина Ивановна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Настасья Nastasia Гавриловна

Мать ребёнка: Богданова Серафима

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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