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Лещев Иван Евсеевич

Место рождения

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лещев Евсей Васильевич

Мать: Лещева Анастасия Ивановна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
01.10.1890

Жена: Лещева Агафия Андреевна

Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
церковь Иоанна Богослова
Рождение ребёнка
23.09.1891

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Лещева Агафия Андреевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Лещев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лещева Агафия Андреевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.01.1897

Сын: Лещев Петр Иванович

Мать ребёнка: Лещева Агафия Андреевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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