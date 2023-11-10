Лещев Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Лещев Евсей Васильевич
Бракосочетание
01.10.1890
Жена: Лещева Агафия Андреевна
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
церковь Иоанна Богослова
Рождение ребёнка
23.09.1891
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Лещева Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
13.07.1895
Мать ребёнка: Лещева Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
05.01.1897
Сын: Лещев Петр Иванович
Мать ребёнка: Лещева Агафия Андреевна
Смерть
Неизвестно