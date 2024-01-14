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Шевяков Валерий Александрович
Шевяков Валерий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1967
Пол
Мужской
Отец
Шевяков Александр Андреевич
1942 г.р.
Мать
Шевякова (Данякина) Валентина Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1967
Отец:
Шевяков Александр Андреевич
Мать:
Шевякова Валентина Ивановна
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