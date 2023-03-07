Ушмаева Овдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Овдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Агафья Логинова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Логин Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ушмаев (ушмав) Илья Логинов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Логин Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ушмаев (ушмав) Тарас Логинов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Логин Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Логин Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
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