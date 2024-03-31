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Данченко Александр Николаевич
Данченко Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Данченко Николай Георгиевич
Мать
Лисиенко Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Данченко Николай Георгиевич
Мать:
Лисиенко Валентина
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