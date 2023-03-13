Лаптева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Захаръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Лаптевъ Иванъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1788

Сын: Лаптевъ Никита

Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптевъ Андрей