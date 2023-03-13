Лаптева Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Захаръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лаптевъ Иванъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей
Рождение ребёнка
10.09.1788
Сын: Лаптевъ Никита
Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптевъ Андрей