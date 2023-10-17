Бабарова (Созонова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1871
Отец: Сазонов Григорий
Мать: Сазонова Фекла
Бракосочетание
20.02.1891
Рождение ребёнка
12.05.1892
Сын: Бабаров - Скрысанов Александр Иванов
Отец ребёнка: Бабаров - Скрысанов Иван Александров
Рождение ребёнка
19.06.1894
Сын: Скрысанов Бабаров Павел Иванов
Отец ребёнка: Бабаров - Скрысанов Иван Александров
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Бабаров - Скрысанов Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно