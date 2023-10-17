Бабарова (Созонова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарова (Созонова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1871

Отец: Сазонов Григорий

Мать: Сазонова Фекла

Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Бабаров - Скрысанов Иван Александров

Рождение ребёнка
12.05.1892

Сын: Бабаров - Скрысанов Александр Иванов

Отец ребёнка: Бабаров - Скрысанов Иван Александров

Рождение ребёнка
19.06.1894

Сын: Скрысанов Бабаров Павел Иванов

Отец ребёнка: Бабаров - Скрысанов Иван Александров

Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Бабаров - Скрысанов Иван Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаров - Скрысанов Иван Александров

Смерть
Неизвестно
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