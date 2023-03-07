Херов Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херов Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1891 ст.

Жена: Херова Евдокия Игнатьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1898 ст.

Сын: Херов Стефан Федорович

Мать ребёнка: Херова Евдокия Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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