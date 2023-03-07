Херов Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1891 ст.
Жена: Херова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
19.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Херова Евдокия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно