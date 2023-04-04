Михин Михаил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихин Михаил Кондратьевич

Михин Михаил Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Михин Кондрат Григорьевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно