Зубарева (Смирнова) Мария
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения27.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1978
Отец: Смирнов Александр Александрович
Мать: Смирнова Надежда
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.09.1999
Сын: Смирнов Алексей
Отец ребёнка: Шишкин Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2004
Сын: Зубарев Олег Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.07.2019
Муж: Журов Роман
Санкт-Петербург