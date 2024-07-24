Зубарева (Смирнова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Смирнова) Мария

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

27.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1978

Отец: Смирнов Александр Александрович

Мать: Смирнова Надежда

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Неизвестно

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.09.1999

Сын: Смирнов Алексей

Отец ребёнка: Шишкин Неизвестно

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2004

Сын: Зубарев Олег Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.07.2019

Муж: Журов Роман

Санкт-Петербург

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