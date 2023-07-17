Козлов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Федор

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1973

Сын: Александр

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Лариса