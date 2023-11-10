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Милафетнов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Милафетнов Василий Иванович

Мать: не указана

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.11.1903 ст.

Сын: Милафетнов Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Милафетнова Мария Васильевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1915
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