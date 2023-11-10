Милафетнов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Милафетнов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1903 ст.
Сын: Милафетнов Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Милафетнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1915