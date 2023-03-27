Беляева (Октавина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1882
Дата смертиДо 1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1882
Отец: Октавин Василий Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1916