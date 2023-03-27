Беляева (Октавина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Октавина) Екатерина Васильевна

Беляева (Октавина) Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1882

Дата смерти

До 1916

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1882

Отец: Октавин Василий Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Владимир Евгеньевич

Смерть
До 1916