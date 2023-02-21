Андреев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1916
Сын: Андреев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Андреева Лидия Яковлевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Работа или профессия
1916
Счетный чиновник Радомского отделения Государственного банка (Радомская губерния Привисленского края, город Радом) коллежский секретарь.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Лидия Яковлевна
Смерть
Неизвестно