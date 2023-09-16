Марадудина (Марьясова) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 1954
Рождение ребёнка
Около 1965
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марадудин Александр
Смерть
Неизвестно