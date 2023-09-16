Марадудина (Марьясова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марадудина (Марьясова) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Вычислено 1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марьясов Максим Васильевич (Герасимович?)

Мать: Марьясова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марадудин Александр

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марадудин Александр

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марадудин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марадудин Александр

Смерть
Неизвестно
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