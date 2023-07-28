Зубенко Агафия
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович
Смерть
Неизвестно