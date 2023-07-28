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Зубенко Агафия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Зубенко Илья Семенович

Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Зубенко Петр Семенович

Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Зубенко Семен Сидорович

Смерть
Неизвестно