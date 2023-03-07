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Дарья Михайлова

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Место рождения

Понизье, Кашира, Московская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Понизье, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Это второй брак Дарьи Михайловой. Первый был с Иваном Филимоновым (д. Донские Озерки).
Смерть
Неизвестно
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