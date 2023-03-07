Дарья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Это второй брак Дарьи Михайловой. Первый был с Иваном Филимоновым (д. Донские Озерки).
Смерть
Неизвестно