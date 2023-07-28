Путятина (Чепига) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Чепига) Марина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1889

Отец: Чепига Иван Петрович

Мать: Чепига Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
28.08.1909

Сын: Путятин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Путятин Яков Евстафьевич

Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Путятин Яков Евстафьевич

Рождение ребёнка
24.09.1910

Сын: Путятин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Путятин Яков Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно