Путятина (Чепига) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1889
Отец: Чепига Иван Петрович
Мать: Чепига Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
28.08.1909
Отец ребёнка: Путятин Яков Евстафьевич
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
24.09.1910
Сын: Путятин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Путятин Яков Евстафьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно