Ковтун (Козий) Мария Моисеевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
23.05.1884
Сын: Ковтун Константин Васильевич
Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1886
Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1889
Дочь: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна
Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1898
Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович
Смерть
Неизвестно