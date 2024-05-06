Ковтун (Козий) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Козий) Мария Моисеевна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

19.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860

Отец: Козей Моисей Ефимович

Мать: Козей (Нещерет) Матрона Марковна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Ковтун Василий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1884

Сын: Ковтун Константин Васильевич

Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1886

Сын: Ковтун Аникий Васильевич

Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1889

Дочь: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна

Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1898

Сын: Ковтун Степан Васильевич

Отец ребёнка: Ковтун Василий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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