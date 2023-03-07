Мусихина Акилина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиМежду 1791 и 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1784 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Мусихин Федор Агапов
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Катерина Агапова
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1791 и 1793