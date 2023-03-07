Мусихина Акилина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина Акилина Алексеева

Мусихина Акилина Алексеева

avatar

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Между 1791 и 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.01.1784 ст.

Муж: Мусихин Агап Леонтьев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Мусихин Федор Агапов

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Катерина Агапова

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1791 и 1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close