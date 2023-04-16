Пиво Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиво Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джексон Николас Фореворович

Отец ребёнка: Пиво Дискорд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джексон Николас Фореворович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоуренс Крафт Бладиевич

Отец ребёнка: Ревендж Блади Дискордович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милкисов Максим Дискордович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доменов Егор Дискордович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревендж Блади Дискордович

Отец ребёнка: Пиво Дискорд