Параскева Никитина
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти23.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.01.1843
Муж: Фёдор Стефанов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.07.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия