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Параскева Никитина

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

23.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.01.1843

Муж: Фёдор Стефанов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.07.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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