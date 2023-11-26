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Юшин Алексей Васильевич
Юшин Алексей Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Мужской
Отец
Юшин Василий Денисович
1882 г.р.
Мать
Юшина (Ключикова) Надежда Тимофеевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Юшин Василий Денисович
Мать:
Юшина Надежда Тимофеевна
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