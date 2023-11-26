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Юшин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Юшин Василий Денисович

Мать: Юшина Надежда Тимофеевна

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