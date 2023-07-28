Васина (Кондратьева) Пераскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина (Кондратьева) Пераскева Лаврентьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1889 ст.

Муж: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.

Сын: Киприянов-Игнатьев-Спиридонов Евфимий Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1892 ст.

Дочь: Киприянова-Игнатьева-Спиридонова Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1898 ст.

Сын: Игнатьев-Игонин-Спиридонов Иван Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.

Дочь: Игнатьева-Игонина-Спиридонова Анастасия Феодоровна

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Дочь: Игнатьева-Игонина-Спиридонова Евдокия Феодоровна

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1906 ст.

Сын: Игнатьев-Игонин-Спиридонов Кирилл Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.

Сын: Игнатьев-Игонин-Спиридонов Георгий Феодорович

Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно