Васина (Кондратьева) Пераскева Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.
Сын: Киприянов-Игнатьев-Спиридонов Евфимий Феодорович
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1892 ст.
Дочь: Киприянова-Игнатьева-Спиридонова Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1898 ст.
Сын: Игнатьев-Игонин-Спиридонов Иван Феодорович
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.
Дочь: Игнатьева-Игонина-Спиридонова Анастасия Феодоровна
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Дочь: Игнатьева-Игонина-Спиридонова Евдокия Феодоровна
Отец ребёнка: Киприянов-Игнатьев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.
Смерть
Неизвестно