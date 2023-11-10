Паниматченко (Бруй) Мария Йовлева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1887
Сын: Паниматченко Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Паниматченко Алексей Флавианович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Паниматченко Захарий Алексеевич
Отец ребёнка: Паниматченко Алексей Флавианович
Смерть
Неизвестно