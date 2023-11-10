Паниматченко (Бруй) Мария Йовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко (Бруй) Мария Йовлева

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
1871

Муж: Паниматченко Алексей Флавианович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Паниматченко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Паниматченко Алексей Флавианович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Паниматченко Захарий Алексеевич

Отец ребёнка: Паниматченко Алексей Флавианович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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