Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович
Место рождения
Дата рождения05.10.1856
Дата смерти10.06.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Граф
Бракосочетание
04.04.1882
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Зинаида Николаевна
Граф
Дворянский титул
1885
Разрешено использовать титул: князь Юсупов
Рождение ребёнка
11.03.1887
Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Зинаида Николаевна
Титул: Князь Юсупов, Граф Сумароков-Эльстон
Дворянский титул
1891
Высочайшим указом разрешено именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстон, с тем, чтобы княжеский титул и фамилия Юсуповых передавалась старшему в роде.
Награда
1908
Награждён орденом Святого Станислава 1-ой степени (ordre de Saint-Stanislas du 1er degré).
Награда
1912
Награждён орденом святой Анны 1-ой степени (ordre de Sainte-Anne du 1er degré).
Награда
1914
Награждён орденом Святого Владимира 2-ой степени (ordre de Saint-Vladimir du 2e degré).
Смерть
10.06.1928
Похороны: Рим, Италия, cimetière Testaccio ou cimetière anglais.