Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.10.1856

Дата смерти

10.06.1928

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Граф
Бракосочетание
04.04.1882

Жена: Сумарокова-Эльстон Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Граф
Дворянский титул
1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Разрешено использовать титул: князь Юсупов
Рождение ребёнка
11.03.1887

Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Князь Юсупов, Граф Сумароков-Эльстон
Дворянский титул
1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Высочайшим указом разрешено именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстон, с тем, чтобы княжеский титул и фамилия Юсуповых передавалась старшему в роде.
Награда
1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждён орденом Святого Станислава 1-ой степени (ordre de Saint-Stanislas du 1er degré).
Награда
1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждён орденом святой Анны 1-ой степени (ordre de Sainte-Anne du 1er degré).
Награда
1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждён орденом Святого Владимира 2-ой степени (ordre de Saint-Vladimir du 2e degré).
Смерть
10.06.1928
Похороны: Рим, Италия, cimetière Testaccio ou cimetière anglais.
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