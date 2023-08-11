Кильдейчик (Губская) Акулина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кильдейчик Прокофий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кильдейчик Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
10.06.1854 ст.
Дочь: Набок Минодора Игнатьевна
Отец ребёнка: Кильдейчик Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1858 ст.
Дочь: Кильдейчик Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Кильдейчик Игнатий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно