Кильдейчик (Губская) Акулина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильдейчик (Губская) Акулина Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кильдейчик Прокофий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кильдейчик Игнатий Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1854 ст.

Дочь: Набок Минодора Игнатьевна

Отец ребёнка: Кильдейчик Игнатий Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1858 ст.

Дочь: Кильдейчик Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Кильдейчик Игнатий Павлович

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильдейчик Игнатий Павлович

Смерть
Неизвестно