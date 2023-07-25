Игнатенко Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1912
Дата смерти26.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатенко Раиса Петровна
Смерть
26.05.1983