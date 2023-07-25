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Игнатенко Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1912

Дата смерти

26.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Игнатенко Федор Давыдович

Мать: Игнатенко Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенко Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Раиса Петровна

Смерть
26.05.1983