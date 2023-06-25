Шалдо Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалдо Евдокия Степановна

Шалдо Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1880 ст.

Дочь: Шалдо Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1880 ст.

Дочь: Шалдо Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.

Сын: Шалдо Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.

Сын: Шалдо Степан Николаевич

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Дочь: Склюдова Домна Николаевна

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1891 ст.

Дочь: Жукова Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1894 ст.

Сын: Шалдо Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1896 ст.

Сын: Шалдо Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.

Сын: Шалдо Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.

Дочь: Шалдо Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалдо Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно