Шалдо Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1880 ст.
Дочь: Шалдо Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1880 ст.
Дочь: Шалдо Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.
Дочь: Склюдова Домна Николаевна
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1891 ст.
Дочь: Жукова Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1896 ст.
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.
Дочь: Шалдо Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шалдо Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно