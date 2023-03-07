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Мохонов Александр Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886

Отец: Мохонов Иван Григорьевич

Мать: Мохонова Ефросинья Спиридоновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мохонов Николай Александрович

Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Мохонов Савва Александрович

Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1921

Сын: Мохонов Александр Александрович

Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1925

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохонова Прасковья Кассиановна

Смерть
Неизвестно
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