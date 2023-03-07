Мохонов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мохонов Николай Александрович
Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна
Рождение ребёнка
22.04.1913
Сын: Мохонов Савва Александрович
Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна
Рождение ребёнка
27.04.1921
Сын: Мохонов Александр Александрович
Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна
Рождение ребёнка
04.01.1925
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Мохонова Прасковья Кассиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно